Moeskroen krijgt licentie voor 1A

Het BAS is één zaak, maar er lopen nog 2 juridische zaken: KV Mechelen diende een strafklacht met burgerlijke partijstelling in bij het Brusselse parket. Een onderzoeksrechter vlooit uit of voetbalclub Moeskroen in handen was van de buitenlandse voetbalmakelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani.

KV Mechelen ging ook nog een kortgedingsprocedure aan tegen de Belgische bond. Zo hoopt de club terwijl het onderzoek tegen Moeskroen loopt als 17e club aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League te kunnen beginnen.