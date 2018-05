Snelders: "8-0 kan in PO II ook gebeuren als de trainer wel mag blijven"

Het huwelijk tussen Waasland-Beveren en Sven Vermant vertoonde al weken serieuze barsten. Acht tegendoelpunten slikken, waarvan enkele op bijna lachwekkend wijze, heeft dan veel weg van het eenzijdig tekenen van de echtscheidingspapieren door de spelers.

Analist Eddy Snelders gelooft niet in zo een complottheorie. "Iedereen brengt de zware nederlaag nu in verband met de relatie van de spelers met Vermant. Ik zie het meer als een gevolg van de competitieformule."

"8-0 komt er als de spelers op het veld zich afvragen: “Wat staan wij hier nog te doen?” 8-0 verliezen kan in Play-off II ook gebeuren bij een club waar de trainer wel kan blijven."

"Het was 30 graden, de spelers moeten in de file gaan staan en dat voor een match die er niet toe doet. Speel je dan tegen een ploeg die wel gemotiveerd is, dan kan de situatie escaleren."

"Glen De Boeck heeft ook al gedreigd om volgend seizoen rekening te houden met spelers die nu niet meer hun best doen. Het hoort niet voor professionele spelers, maar het is wel een menselijke reactie."