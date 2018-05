VIDEO: Club Brugge en Standard deden ooit nog straffer dan 8-0

Voor de grootste overwinning op de Belgische voetbalvelden moeten we al terug naar 28 oktober 1979. Standard trakteerde ex-trainer Robert Waseige, die was overgestapt naar het Limburgse Winterslag, op een 12-0-opdoffer.

Ook Anderlecht kon ooit zo'n monsterzege boeken. Cercle Brugge was in 1965 het kind van de 12-0-rekening. Nog niet genoeg? 13 doelpunten vielen er in RFC Luik tegen Lyra in 1946, maar dan wel met een eerredder voor Lyra: 12-1.