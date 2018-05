"8-0 is veel", maar toch vroeg Dury nog tussenkomst VAR voor 9-0

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Dury wil per se de tussenkomst van de VAR bij de afgekeurde 9-0 Dury wil per se de tussenkomst van de VAR bij de afgekeurde 9-0

"8-0? Dat is heel veel", gaf Zulte Waregem-coach Francky Dury toe na de eclatante overwinning tegen Waasland-Beveren. En toch had hij graag 9-0 op het scorebord zien staan. Toen het doelpunt van Kaya werd afgekeurd voor buitenspel, wou Dury per se de tussenkomst van de VAR. De 8-0-zege van Zulte Waregem was in elk geval de grootste overwinning sinds 8 mei 2004. Toen klopte Club Brugge Bergen met 0-9.