Kop van Vermant rolt bij Waasland-Beveren na 8-0-pandoering

In de mededeling stuurt de club ook een waarschuwing naar de spelers. "Er zijn nu nog twee matchen in deze nacompetitie. We verwachten een sterk signaal vanuit de ploeg."

"Er is heel veel geloof in deze groep. Het is aan hen om dat geloof te bevestigen. De wedstrijden zullen met een vergrootglas worden bekeken, iedereen moet zich bewijzen. We willen spelers zien die hun truitje nat maken, spelers die tonen dat ze het waard zijn om in geel en blauw aan te treden. Dit is niet de mentaliteit die we als club willen uitstralen."