Frédéric Frans: "Woensdag zijn we wellicht allemaal werkloos bij Lierse"

Hoe kijkt Frédéric Frans naar de toekomst? "Het is moeilijk om daar nu al over na te denken. We weten nog maar enkele dagen dat het echt gedaan is. Ieder Lierse-hart bloedt momenteel. Het is surreëel. Ik heb er weinig woorden voor", klinkt het.

"Iedereen dacht dat het goed zou komen. Er was een deal met Nakhid, maar vorig weekend kwamen er barsten in. Het ergste wat kon gebeuren, is gebeurd. Ik ben 29 jaar en van die 29 heb ik er 22 bij Lierse gespeeld. Het is hard en ik kan het nog niet goed vatten."

"Ik zou wel graag willen weten waar het misgelopen is. De hoofdschuldige blijft de persoon die de club wilde verkopen."