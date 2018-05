Ref Delferière is opnieuw klaar om te fluiten

De 36-jarige Sébastien Delferière ging begin maart onder het mes om de pijn in zijn meniscus aan te pakken. Na een revalidatie van enkele weken voelt de scheidsrechter zich nu opnieuw fit om te fluiten. Maandagavond maakte Delferière zijn comeback in de reservenwedstrijd tussen Anderlecht en Oostende.

"Ik heb Delferière dinsdag gesproken. Hij kon de match probleemloos afwerken en had helemaal geen last van zijn knie", zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

Woensdagvoormiddag legt Delferière fysieke testen af in het Belgian Football Center in Tubeke. Zodra hij daarvoor slaagt, komt hij in aanmerking om aangeduid te worden. "Al komt komend weekend waarschijnlijk nog te vroeg. Maar op de slotspeeldag is de kans reëel", bevestigt Verbist.