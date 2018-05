Thaise eigenaar Moeskroen: "In toekomst voetballen voor Play-off I"

"Ik hoop de kwaliteit van het Belgische voetbal te verhogen. Dan kan iedereen profiteren van verhoogde tv-rechten. Eerst wil ik bekijken wat er hier mogelijk is. Ik heb heel wat ervaring: ik was betrokken bij de verkoop van Manchester City, Leicester en Reading. Ook hier hoop ik voor een toegevoegde waarde te kunnen zorgen."

"We willen een competitief elftal samenstellen, dat in de toekomst voor een stek in Play-off I kan voetballen. Ik wil investeren in het 1e elftal, maar ook in de jeugdwerking. Jeugdacademie Futurosport moet er zijn voor de lokale jongeren, maar ook voor de talenten die zullen komen uit China, Thailand, Japan, Korea en Australië. Het is een langetermijnproject."

"In de voetbalwereld zitten er al heel wat sponsors uit Azië. Ik wil Moeskroen dan ook laten profiteren van mijn connecties. Op die manier moeten we het budget van de club kunnen verhogen."

Piempongsant is momenteel ook aan het onderhandelen over een eventuele overname bij Panathinaikos. "De onderhandelingen zijn nog steeds aan de gang. Als het doorgaat, kan er eventueel een samenwerking ontstaan tussen beide clubs."