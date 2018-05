"Op lange termijn wordt de videoscheidsrechter een verbetering"

De Video Assistant Referee, kortweg de VAR, is de voorbije weken vaak over de tong gegaan. Racing Genk-voorzitter Peter Croonen (foto) verdedigt het systeem: "Het is een heel nieuw systeem. Als je met nieuwe technologie begint, weet je dat zoiets niet zonder slag of stoot verloopt."

"Ik ben ervan overtuigd dat op de lange termijn de VAR een verbetering wordt voor de wedstrijdleiding. De technologie staat ver genoeg om de scheidsrechters te ondersteunen."

"Er is nog werk", weet Croonen ook. "De samenwerking tussen de videoscheidsrechter in het busje of de studio en de scheidsrechter op het veld staat nog niet op punt. Het duurt nog te lang en dikwijls zijn er te veel interventies."

"We moeten ook op zoek gaan naar meer uniformiteit in de beslissingen. Gelijkaardige fases moeten op een gelijkaardige manier beoordeeld worden. Nu gebeurt dat dikwijls door andere mensen. Dan zijn verschillen onvermijdelijk."