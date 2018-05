"Verliezer van Anderlecht-Standard ligt wellicht uit titelrace"

Anderlecht ontvangt donderdagavond Standard, terwijl Club Brugge aan de bak moet bij Charleroi. "We focussen op onze job. Dat is de volgende wedstrijd, tegen een tegenstander die in het in Play-off I beter doet dan wij", zegt RSCA-coach Hein Vanhaezebrouck.

"Maar wij spelen thuis en voor eigen publiek hoef je van niemand bang te zijn. We kijken waar we hen pijn kunnen doen. Je moet wel beseffen dat de verliezer bijna zeker uit de titelrace ligt. Dat lijkt me logisch, op 2 matchen van het einde."

"Ook als Club Brugge wint op Charleroi en wij gelijkspelen, lijkt het mij bijna beslist. Een gelijkspel in Anderlecht-Standard is het beste resultaat voor Club Brugge, want dan verliezen we allebei 2 punten. Met het oog op de 2e plaats zou een gelijkspel geen ramp zijn voor ons. Maar we zullen er natuurlijk wel alles aan doen om te winnen."

"Of Club zenuwachtig wordt? Ik zeg al van het begin van de play-offs dat ze nerveuzer zijn, misschien nu nog wat meer. Maar dat kan ook snel voorbij zijn. Als wij gelijkspelen en zij winnen, is de nervositeit weg."