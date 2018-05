Buyens en Wils spelen vanavond niet: "Het hart zegt ja, het verstand nee"

Toen ik zondag op de club was, heb ik medewerkers die hier al 30 jaar zijn met tranen in de ogen gezien. Hoe is het zover kunnen komen?

"Met zo'n slechte voorbereiding in dit weer een match spelen zou onverantwoord zijn. De kans op een blessure is dan zoveel groter. Dan geef ik liever de kans aan jongens die minder gespeeld hebben en die er wel klaar voor zijn."

"Ik zal sowieso op de match zijn, want samen met Frans en Wils carpoolen we naar Moeskroen. Het is dus niet zo dat we absoluut niet wilden gaan. Maar dit is de keuze van het verstand."

Voor Buyens heeft de ondergang van Lierse ook een persoonlijk tintje. "Dit is de club waarvoor ik mijn hele jeugd gespeeld heb. Dit is verschrikkelijk voor iedereen die met Lierse begaan is. Toen ik zondag op de club was, heb ik medewerkers die hier al 30 jaar zijn met tranen in de ogen gezien. Hoe is het zover kunnen komen?"