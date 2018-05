08/05/08: 10 jaar geleden sloeg het noodlot toe voor Sterchele

PhotoNews De Club-fans applaudisseren nog steeds in de 23e minuut, zijn rugnummer. De Club-fans applaudisseren nog steeds in de 23e minuut, zijn rugnummer.

Dag op dag 10 jaar geleden is het dat François Sterchele in een auto-ongeluk om het leven kwam. De goedlachse spits was 26 jaar. De voetbalwereld is de toenmalige Club Brugge-speler nog niet vergeten: zijn ex-clubs niet, zijn oud-ploegmaats niet, de journalisten niet en de supporters zeker niet.