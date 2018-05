Pro League wacht op internationale rapport over VAR van Club-Anderlecht

François was overigens wel erg lovend voor Lawrence Visser, die zondag de topper leidde. "Het was een moeilijke wedstrijd, die nog lastiger werd door de interventies van de videoref, onder een enorme druk van het thuispubliek. En dat bedoel ik in positieve zin: een voetbalstadion is geen Franse academie."

"Visser trok zijn streng. Hij bewijst dat we er goed aan gedaan hebben om zo'n jonge, talentvolle scheidsrechter semiprof te maken. Hij durfde zo'n wedstrijd te fluiten. In ingewikkelde tijden voor de arbitrage was Visser een lichtpunt."