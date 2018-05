"Als Standard wou voortdoen met Sa Pinto, was dat al lang duidelijk"

In het begin van Play-off I leek niet Standard, maar wel AA Gent zich nog te mengen in de strijd bovenaan. Maar na twee zeges tegen Anderlecht en Club Brugge blijft Gent achter met 1 op 15.

"Ze hebben de hele dag de situatie bekeken, want in Gent wil het bestuur niet zomaar toekijken", vertelt Vandenbempt. "Voorlopig wordt Yves Vanderhaeghe nog niet ontslagen."

"Het was eigenlijk een wonder dat Gent Play-off I nog haalde", zei Filip Joos. "Maar het is ongelofelijk hoe het als een soufflé in elkaar is gezakt na anderhalve wedstrijd in Play-off I."

"Gent gaf een geslagen indruk", zag ook Vandenbempt. "De communicatie van de bestuurstop in Gent is respectvol, maar er is nooit 100 procent een klik geweest met Vanderhaeghe."

"Hij was de ideale coach op dat moment, het contract met Vanhaezebrouck was precies wat Gent nodig had. Gent werd zelfs naar voor geschoven als favoriet voor de tweede plaats, maar daarna is het bergaf gegaan in Play-off I. Daar is geen verklaring voor. En in Gent zijn ze niet tevreden met alleen maar deelname aan Play-off I."