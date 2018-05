Mehdi Carcela is weer primus van "Lion Belge": "Cijfers zeggen veel"

In Extra Time konden ze ook niet voorbij aan de topprestaties van Carcela in deze play-offs. Marc Degryse stelt zich zelfs openlijk de vraag: "Is het door Sa Pinto of door Carcela? De cijfers zeggen heel veel." Zonder Carcela kreeg scoorde Standard in 24 wedstrijden 28 keer (1,17/match), goed voor 30 op 72 punten. Met Carcela vielen er 31 goals in 13 duels (2,39/match), goed voor 30 op 39.

Joos vindt het knap van Sa Pinto dat die het verstand heeft om Carcela zijn zin te laten doen.

Minpuntje is wel dat hij de tegenstand soms wel eens durft te provoceren door de jongleren. Hij deed dat tegen Genk ook. Mulder: "Jammer. Hij wil dan al zijn talent laten schijnen, maar daardoor redt hij het niet in het buitenland."