"Zet de goeie refs in het busje en de slapjanussen op het veld"

"In die bus zitten de scheidsrechters die niet goed genoeg waren voor 1e klasse, maar eigenlijk zou dat andersom moeten. De goeie scheidsrechters in het busje en de slapjanussen op het veld", vindt Mulder.

"Ik meen dat serieus: het belang zit hem in de bus. Zij hebben de beelden en moeten oordelen. Hén moet je het mandaat geven."

Peter Vandenbempt pikt in: "Er is meer aan de hand dan alleen maar de kwaliteit van de mensen die ernaar kijken. Het hele systeem moet beter, alle mogelijke actoren moeten beter zijn. Dat is niet alleen de man die in het oortje kijkt en zegt of het penalty was of niet."