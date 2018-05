"Blijkbaar vinden ze bij de arbitrage niet dat ze aan zelfanalyse moeten doen?"

We kunnen dit nog moeilijk groeipijnen noemen. Dit mag niet gebeuren in de eindfase van de competitie.

"Iedereen heeft kunnen vaststellen dat de videoref 2 zware fouten heeft gemaakt. Jammer genoeg waren die resultaatbepalend."

"Er wordt met 2 maten en gewichten gewerkt. Als de teen van Diaby offside was, dan was de goal van Teodorczyk ook vanuit buitenspel."

"Er zijn al meer problemen geweest met de VAR, maar dit was het meest flagrante geval. In de match van het jaar ook nog eens."

"We kunnen dit nog moeilijk groeipijnen noemen. In de beginfase kon je nog zeggen: er moeten nog een paar zaken verduidelijkt worden. Maar 10 maanden later worden nog altijd dezelfde fouten gemaakt. Dat mag niet gebeuren in de eindfase van de competitie, waar de belangen zo groot zijn."