Crisisberaad bij AA Gent: "Laatste 3 matchen óók verliezen is geen optie"

Met zeges tegen Anderlecht en Club Brugge leek AA Gent dé club van Play-off I te worden, maar sindsdien ging het van kwaad naar erger. Gent is afgegleden naar de 5e plaats.

"We maken ons vooral zorgen om de gelatenheid", klinkt het bij de club. "We willen er alles aan doen om er weer leven in te blazen."

Concreet komt het erop neer dat er vandaag en de komende dagen heel wat gepraat zal worden in de Arteveldestad. Zowel met de technische staf als met de spelers. Zelfs de positie van coach Yves Vanderhaeghe wordt besproken, al wil dat nog niet meteen zeggen dat hij ook ontslagen zal worden.

"Het is absoluut geen optie dat we ook de laatste 3 duels verliezen. We willen alles op alles zetten om nog Europees voetbal te halen."