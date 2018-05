Vandenbempt: "Winnaar van Anderlecht-Standard doet mee tot aan de finish"

Vooral voorzitter Bart verhaeghe en trainer Ivan leko hebben zich geroerd gisteren na de match, maar er was wel een bijzonder groot verschil tussen die twee reacties. Ivan Leko sprak als een zwaar aangeslagen, diep teleurgestelde, heel boze coach. Ondanks alle emoties was hij toch heel sereen. Dat was ronduit indrukwekkend. Zijn reactie was strijdvaardig, recht uit het hart en hij had recht van spreken. Dat was prima.

Dat kan ik helaas niet zeggen over Bart Verhaeghe. Die kwam een verklaring afleggen en wilde onderstrepen dat hij enkel sprak als voorzitter van Club Brugge, maar zo werkt het natuurlijk niet. Eerste minister, schooldirecteur of journalist, dat ben je 24 uur per dag. Vicevoorzitter van de voetbalbond dus ook. Je kan dat petje niet zomaar afzetten.

Ik ben het eens met de inhoud van het discours van Bart Verhaeghe, tenminste als hij het heeft over de VAR. Er is een probleem, dat is wel duidelijk. Maar Verhaeghe viel wel vreselijk uit zijn rol toen hij net niet expliciet het correct verloop van de competitie in vraag stelde. Toen hij zich afvroeg of Anderlecht niet bevoordeeld werd. Als iemand in zijn functie en met zijn autoriteit dat doet, is dat stuitend en pijnlijk.

Ze waren bij Club een paar maanden geleden, terecht, zeer verontwaardigd toen ex-scheidsrechter Gumienny in zijn column in het Belang van Limburg verklaarde dat scheidsrechters Club Brugge altijd bevoordelen omdat ze weten dat Verhaeghe de aanduidingen bij de voetbalbond beïnvloedt. Maar nu zegt hij dan dit.

Je geeft er als voorzitter ook een slecht signaal mee aan je spelersgroep. Die zijn al aangeslagen en de grote baas merkt dan op dat het toch allemaal geregeld is ten voordele van de andere partij. Dan werkt dat volgens mij contraproductief.