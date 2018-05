Wie wordt landskampioen? Club Brugge, Anderlecht of Standard?

Club Brugge moet opletten dat het niet kopje-onder gaat zoals 3 jaar geleden. Toen zag het als winnaar van de reguliere competitie AA Gent nog naar de titel snellen in de play-offs.

Het overkwam ook Anderlecht in 2011. Paars-wit moest de landstitel toen aan het Genk van Courtois en De Bruyne laten. Het team bleef in de tweede editie van Play-off I steken op 1,1 punt per wedstrijd.

Club Brugge scoort na 7 matchen niet veel beter. De ploeg van Ivan Leko zit aan 1,14 per wedstrijd. Het heeft nog drie wedstrijd om die statistiek op te krikken.