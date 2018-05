Deschacht: "Alle beslissingen van VAR waren correct, behalve goal van Teo"

Door de zege van Anderlecht op het veld van Club Brugge ligt de titelstrijd weer helemaal open. "De titel? Dat woord wil ik nog niet uitspreken", bleef Deschacht voorzichtig. "Club Brugge heeft alles in eigen handen. Wij hebben nog een veel te moeilijk programma. Eerst thuis tegen Standard, ons zwarte beest, en dan naar Gent. We moeten rustig blijven. Voor de laatste match wil ik het misschien over de titel hebben?"

Paars-wit won de match met 1-2, maar achteraf werd er toch vooral gesproken over de beslissingen van de videoref. "Het systeem is het eerlijkste systeem dat er is. In het tennis werkt het ook zo. Het is vandaag wel jammer dat Teodorczyk scoort vanuit buitenspel. Zo wil je eigenlijk niet winnen. Dat is jammer voor Club Brugge. In hun plaats zou ik ook balen."

"Maar behalve die goal denk ik dat alle beslissingen van de VAR correct waren. Het ligt ook niet 100 procent aan de VAR. Hun keeper had die bal van Teo ook gewoon moeten pakken natuurlijk. Als je alles optelt, hebben we hier verdiend gewonnen. Dat is wat telt."

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe was achteraf wel bijzonder scherp voor de videoscheidsrechter. Hij insinueerde zelfs dat Anderlecht bevoordeeld wordt. "Op basis waarvan zegt hij dat? Dan kan ik ook veel fases van Club Brugge opnoemen, maar dat gaan we niet doen. Heb je hem ook iets gevraagd over ons voetbal? Ah, dat mocht niet? Nochtans gaat het daar toch over. Wij hebben goed gespeeld, Club Brugge vastgezet en kansen gecreëerd. Dat is het belangrijkste. Hopelijk praten jullie daar morgen ook over."