Sa Pinto haalt uit naar Preud'homme: "Groot gebrek aan respect"

Standard maakt indruk in Play-off I. Met 16 op 21 is het team op 4 punten genaderd van leider Club Brugge. En toch moet Sa Pinto vrezen voor zijn job. Michel Preud'homme (foto) liet vorige week weten dat hij wil praten.

Sa Pinto wist niet wat hij hoorde. "Ik zit al 37 jaar in het voetbal, 7 à 8 jaar als hoofdcoach", zei hij gisteren na de klinkende zege tegen Racing Genk (5-0). "Eén ding moet mij van het hart. Op ethisch vlak heb ik zoiets nog nooit meegemaakt, zeker niet met een coach in functie is zoals ik. En dan nog in zo'n fase van de competitie."

"Ik heb hier als coach de beker gewonnen, stabiliteit gecreëerd en de play-offs bereikt. En ik lig hier nog een seizoen onder contract. Daarom vind ik het een groot gebrek aan respect en onvergeeflijk."