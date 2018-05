Vanhaezebrouck: "VAR heeft vandaag zijn nut bewezen"

Ik denk dat de kans nu groot is dat we in de top 2 eindigen

"Dat is de charme van Play-off I. Sommige spelers kunnen boven zichzelf uitstijgen. De Dendoncker van nu moet de tweelingbroer van die van 2 maanden geleden zijn. En met Najar hebben we nu al onze beste transfer voor volgend seizoen gerealiseerd."

"We moeten wel toegeven dat Club Brugge over het hele seizoen bekeken beter was. Maar door de halvering van de punten maken we wel nog altijd kans. Ik denk dat de kans nu groot is dat we in de top 2 eindigen. En laat ons dan volgend seizoen allebei de poules van de Champions League halen."