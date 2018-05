VAR deelt cadeaus uit, Leko stormt op ref af en zitje vliegt veld op

De VAR speelde ook in de topper een hoofdrol. De wedstrijd begon later, omdat de videoref geen beeld had in zijn busje. De techniek had te lijden onder het vroege zomerweer.

Na een kwartier oponthoud kon Club Brugge - Anderlecht toch beginnen. De (oververhitte) videoref had moeten ingrijpen toen Gerkens Vanaken een tikje gaf. Scheids Visser zag er geen penalty in.