Leko: "5-0 is mooie herinnering, maar betekent niets voor zondag"

Het wordt zondag een belangrijke match in de titelstrijd. Als Club Brugge wint, diept het de kloof op Anderlecht uit tot 8 punten, maar bij een nederlaag zou paars-wit weer helemaal meestrijden bovenaan. "Dit is een finale", zei Leko op zijn persconferentie. "De positieve stress is er, maar we zijn klaar.”

"Natuurlijk zijn we zenuwachtig. Dat is normaal. Wat is voetbal zonder emoties? Zenuwen hoeven niet negatief te zijn. Dit is geen gewone match. Het is een topmatch twee weken voor het einde van de play-offs. Dit is geen vriendenmatch in juni of juli. Iedereen weet hoe belangrijk het is. Maar we hebben al getoond dat we er staan op moeilijke momenten."

“We hebben vanaf dag één tot nu aan de leiding gestaan. Ook in Play-off I hebben we getoond dat ons voetbal goed is. Het resultaat kan altijd beter, maar die matchen geven genoeg vertrouwen. Op zondag zullen we top zijn en een goeie match spelen. We hebben respect voor Anderlecht, maar ik geloof wel dat wij beter zijn. Ze hebben een goeie trainer en goeie spelers, maar als wij op ons best zijn, dan zijn wij gewoon beter. Op die manier hebben wij onze voorbereiding op deze match aangepakt."

In de reguliere competitie werd het dus 5-0 voor Club Brugge. "Zoiets gebeurt een keer in 100 jaar. Dat is geschiedenis. Die 5-0 is misschien het mooiste dat we dit jaar gedaan hebben. Het is een mooie herinnering, maar het betekent niets voor de wedstrijd van zondag. Wat er hiervoor gebeurd is, is niet belangrijk. Wat we zondag tussen half drie en half vijf kunnen, dat is belangrijk.”