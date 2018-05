Vanhaezebrouck voor topper in Brugge: "Moeilijk gaat ook"

Met nog vier wedstrijden te gaan is de kloof tussen Club Brugge en Anderlecht voorlopig 5 punten. Bij een overwinning in het Jan Breydelstadion doet Anderlecht weer helemaal mee voor de titel. "Als de kans er is, dan moet je er ook vol voor gaan", zei Hein Vanhaezebrouck vandaag op de persconferentie.

"Na de thuiswedstrijd tegen Club Brugge zijn we terug gekomen tot op 3 punten van Club. We verloren dan in Standard en Genk, maar nu krijgen we opnieuw een kans om vol in de strijd te komen. Ik wil niemand zien die naar Brugge gaat en niet gelooft dat daar iets mogelijk is."

"We weten uiteraard dat het heel moeilijk wordt in Brugge. Daar is iedereen van overtuigd. Maar moeilijk gaat ook. Anders stond AS Roma ook nooit in de halve finales van de Champions League. In de play-offs kan iedereen van iedereen winnen. Alle clubs spelen een beetje op hetzelfde niveau."

"Als we kunnen winnen, leggen we Club Brugge heel veel druk op. Zij krijgen daarna twee uitwedstrijden na elkaar en wij mogen nog twee keer thuis in onze laatste drie wedstrijden. Een overwinning zondag maakt de race opnieuw heel wat interessanter."