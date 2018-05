Coucke: "11 spelers van gouden U17-lichting krijgen eerste profcontract"

Marc Coucke vertelde met "heel veel trots" dat zijn club 11 spelers van de "gouden lichting" bij de U17 een profcontract bij Anderlecht heeft laten ondertekenen. Het merendeel van die spelers vertoeft momenteel in Engeland, waar ze met België het EK U17 afwerken.

"We zijn zeer trots dat deze spelers bij ons blijven", zei Coucke. "Het verleden heeft immers aangetoond dat beloftevolle jeugd best lang genoeg bij de moederclub blijft om later een goeie carrière te kunnen uitbouwen. Dit was voor ons een prioriteit. Onze fans kennen deze spelers, ze zullen dit zeker heel goed nieuws vinden."

"Nu is het aan de spelers om er alles aan te doen om door te breken in de A-ploeg van Anderlecht. Dat is immers het mooiste dat je als club kunt meemaken. En wie weet komen er ook nog enkele Rode Duivels uit voort."