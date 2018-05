Van der Elst: "Ik hoop dat Club Teodorczyk goed en sereen ontvangt"

Alleen bij een overwinning in Jan Breydel mag Anderlecht dus nog een sprankeltje titelhoop koesteren. "Zij zullen initiatief nemen. Ik denk niet dat Anderlecht de mensen heeft om op de counter te spelen. Ze moeten dominant trachten te zijn en ik denk dat Vanhaezebrouck dat wel wil. Ik verwacht twee ploegen die er vol voor zullen gaan."

Anderlecht kan wellicht weer rekenen op Lukasz Teodorczyk, die een tijdje naar Polen was teruggekeerd na het onverwachte verlies van zijn broer. "Je moet niet minimaliseren wat hem overkomen is", vertelt Franky Van der Elst.

"Ik weet niet precies hoeveel hij heeft kunnen trainen, maar ze hebben hem wel nodig. Hij heeft geen goed seizoen gespeeld, maar als diepe spits is hij de nummer 1. Het is goed voor Anderlecht dat Teo terug is, maar in welke mentale toestand is dat?"

"Ik hoop overigens dat de supporters van Club Brugge hem goed en sereen ontvangen en beseffen wat hem overkomen is. Zoiets is veel erger dan het winnen of het verliezen van een voetbalwedstrijd."