Lierse vraagt en krijgt uitstel van het BAS tot maandag

Ik denk dat we het wel zullen halen, maar vandaag was het te kort dag

Ik denk dat we het wel zullen halen, maar vandaag was het te kort dag

"Het dossier was niet volledig", zegt CEO Jan Van Elst. "We hebben daarom uitstel gevraagd tot maandagavond en het BAS is ons daarin gevolgd."

"Ik denk dat we het wel zullen halen, maar vandaag was het te kort dag. Het belangrijkste is dat we aantonen dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Hiervoor moeten stukken uit het buitenland gehaald worden of in allerijl vertaald worden. Dat neemt veel tijd in beslag."

"Maar het feit dat het BAS ons uitstel verleent, wijst erop dat ze ook geloven dat we het zullen halen. Ik blijf zelf ook hoopvol. Anders was ik al een paar maanden geleden vertrokken."