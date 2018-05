"Standard-bestuur blij met zege? Neen, het zei: "Verdomme, weer gewonnen!""

Roma kwam vorige week negatief in het nieuws toen hooligans van de Italiaanse club de stad Liverpool op stelten zetten. Filip Joos: "Er is nog altijd een fan van Liverpool in levensgevaar na die rellen. Als ik die beelden zie, vraag ik me altijd of of die hooligans kinderen hebben en dat allemaal maar normaal vinden."

"De voorzitter van Roma ging enkele dagen later hard in tegen zijn eigen supporters. Hij vraagt zich af waarom Italië niet op straat komt tegen die gewelddadige ultra's. De man heeft gelijk. Het is heel erg in Italië. Ze slagen er daar maar niet in om dat fenomeen uit te roeien."