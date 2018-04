Coucke: "Waarom zou Anderlecht niet kunnen wat Porto en Ajax deden?"

Voor hij aan de toekomst van Anderlecht kon werken, moest Marc Coucke wel eerst afrekenen met het verleden. Manager Herman Van Holsbeeck werd zonder pardon bedankt en vervangen door Luc Devroe.

"Het is mijn stijl niet om iemand zo snel af te schrijven. Van Holsbeeck heeft de voorbije 15 jaar fantastische dingen gedaan bij Anderlecht. Maar omdat hij zo'n belangrijke rol had bij de transfers en we het over veel dingen niet eens waren, heb ik die beslissing genomen zodat we zelf snel vooruit kunnen met onze transfers."

Van Holsbeeck werd ook verweten dat hij te vaak samenwerkte met zaakwaarnemer Mogi Bayat. "Wij gaan anders werken", belooft Coucke, "maar Bayat heeft ook goeie dingen gedaan. Ik kijk niet naar de zaakwaarnemers, wel naar de spelers. De 3 transfers die we al deden, waren met 3 verschillende zaakwaarnemers. Maar Bayat is niet persona non grata. We blijven met hem praten als hij spelers wil verkopen."