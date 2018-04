Storm verlaat Club Brugge voor KV Mechelen: "Snel naar 1A"

Nikola Storm maakte in 2013 zijn debuut bij Club Brugge, maar anderhalf jaar later werd de concurrentie te groot in de blauw-zwarte kern. Na uitleenbeurten aan Zulte Waregem en dit seizoen aan OHL zoekt Storm andere oorden op.

De flankaanvaller heeft nu een contract voor vier seizoenen getekend bij KV Mechelen, dat volgend jaar in 1B aan de bak moet. "Hij past perfect in het team dat we voor ogen hebben", klinkt het in Mechelen. "Nikola is gemotiveerd om hier samen met de club iets neer te zetten."

De 23-jarige aanvaller kon zich vinden in het ambitieuze project van KV Mechelen. "De ambitie sprak me aan tijdens de onderhandelingen. Ik wil zo snel mogelijk naar 1A promoveren. Daar wil ik alles aan doen, want daar horen we thuis."