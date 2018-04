Wijnants: "Vreven kan dooie boel op Stayen weer tot leven wekken"

"Ze hebben wel laten weten dat ze een ervaren coach zoeken. Daarom dat de namen van Hasi, Leekens en Rednic zijn gepasseerd. Goeie coaches, met veel referenties. Maar hebben ze voeling met Limburg en Haspengouw?"

"Sinds gisteren is er een coach vrij die volledig in de ziel van STVV zou passen: Stijn Vreven. Hij is Limburgs, heeft een verleden bij STVV en is een goeie, jonge coach met een mening."

"En vooral: Vreven heeft passie. Dat heeft het STVV-publiek nodig, want de dooie boel op Stayen moet weer tot leven worden gebracht. Als er 1 ding is wat Vreven kan, dan is het dat."

"Ik ga maar een paar zinnetjes Japans leren, zodat ik de naam van Vreven bij de bazen van STVV kan laten vallen. Soms hoef je het niet te ver te zoeken."