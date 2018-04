Videoref van Gent - Standard komt niet meer in actie

Yves Marchand was zondagavond de Video Assistant Referee (VAR) met dienst tijdens AA Gent - Standard in play-off 1. De videoref liet scheidsrechter Jonathan Lardot (foto) tot twee keer toe in de steek.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist grijpt in en zet Marchand en zijn team voor de rest van de play-offs op non-actief. Dat doet hij op verzoek van Pierre François, die namens de Pro League een brief stuurde naar Verbist. Daarin vraagt de CEO om meer uniformiteit en duidelijkheid omtrent de tussenkomst van de videoref.

Ex-scheidsrechters Tim Pots, Christophe Delacour en Kris Bellon zullen nu Marchand geschorst is elk weekend zeker één wedstrijd moeten plaatsnemen in het busje.