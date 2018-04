Doelman Roef blijft nog een seizoen bij Waasland-Beveren

Waasland-Beveren nam Roef in augustus op huurbasis over van Anderlecht. Hij debuteerde op de 5e speeldag op het veld van STVV en miste in de reguliere competitie slechts een wedstrijd, uitgerekend tegen Anderlecht, door een blessure.

"Hij toonde meerdere malen zijn kwaliteiten, wat de honger sterkte bij het bestuur om aan deze samenwerking een vervolg te breien", laat Waasland-Beveren weten.