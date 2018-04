De Witte eist consequentie van VAR: "Niet eens duidelijk wie, wat en waar"

AA Gent ging gisteren in eigen huis onderuit tegen Standard. "We mogen de nederlaag van gisteren absoluut niet volledig afschuiven op de arbitrage", is De Witte eerlijk. "We zijn niet blind voor het feit dat we in het begin van de tweede helft een heel slechte periode gehad hebben, of eerder dat Standard een heel goeie periode had. We werden op het middenveld een beetje weggespeeld. We missen ook een strafschop. Dat zijn fouten die we bij onszelf moeten leggen."

"Maar anderzijds mogen we ook niet blind zijn voor de arbitrage op zich want dat is een substantieel deel van ons voetbal. Twee zaken zitten mij dwars. Eerst en vooral, als er zo opgetreden wordt door de arbitrage, maakt men er een vaudeville van. Dat is slecht voor de toeschouwers. Ik denk niet dat ze nog weten hoe het precies in elkaar zit. En ten tweede denk ik dat het slecht is voor het product voetbal. Dit kan niet blijven duren. Er moet hier absoluut een verandering komen, anders gaan we voetbal echt schaden.”

“Het was gisteren zeer onduidelijk en niet consequent. In de eerste helft hadden we een penalty moeten krijgen na een fout op Gigot. Er is geen twijfel dat die strafschop gefloten had moeten worden. En die goal van Janga had ook niet afgekeurd mogen worden. Men spreekt in de richtlijnen van de videoscheidsrechter over een clear error, een duidelijke vergissing. Bij de afkeuring van dat doelpunt denk ik dat er geen sprake was van clear error. Dus dit maakt het allemaal toch een beetje problematisch."