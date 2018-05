Gerets: "Club op 1 en Standard op 2: dat zou top zijn"

Drie jaar geleden hield Eric Gerets het trainersbestaan voor bekeken. Hoe heeft hij die post zien evolueren?

"Dat alles nu uitvergroot wordt maakt het moeilijker. Ik vond het heerlijk dat je 20 jaar geleden nog een bepaalde vrijheid had. Die is er nu duidelijk niet meer. Maar mocht ik nu nog trainer zijn, dan zou ik me ook aanpassen."

"Wat mijn kracht als trainer was? De ploeg was voor mij het belangrijkste. Ik heb hen ook altijd beschermd voor de buitenwereld. Ik was streng, open en dronk af en toe een pintje met hen. Nu is dat blijkbaar onmogelijk voor een trainer."