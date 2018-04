???media.video.type.mz_vod??? Wie maakte afgelopen speeldag de mooiste goal? Wie maakte afgelopen speeldag de mooiste goal?

Naar goede gewoonte zoeken we naar de mooiste goal van de afgelopen speeldag. Uw hulp is daarbij meer dan welkom. Kiest u voor de actie van Lokeren? De schoten die in Sint-Truiden te zien waren of de manier waarom Charleroi scoorde op Anderlecht?