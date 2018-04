Vanhaezebrouck: "We trekken zonder druk naar Brugge"

Op het perspraatje na Anderlecht-Charleroi merkte een journalist op dat bij Anderlecht alles stilaan in zijn plooi lijkt te vallen. "Maar het zal te laat zijn", klonk het richting Hein Vanhaezebrouck.

"De waarzegger is ook aanwezig. Dat is goed, dan weten we het", repliceerde de Anderlecht-coach. "Ons voetbal is niet slecht, dat is duidelijk. Stilaan vinden we wat we willen brengen. Het komt er meer en meer uit."

Anderlecht kan zondag met een zege in Jan Breydel de kloof op Club Brugge terugbrengen tot twee punten. "Ik heb enkele weken geleden gezegd dat we nog één keer de spanning wat wilden terugbrengen en dat is gelukt."

"Maar het verschil is groot. Ik zeg net als iedereen dat Club de verdiende kampioen is. Maar dat wil niet zeggen dat we het hen cadeau zullen doen. Wij focussen ons op onze thuismatchen. En alles op verplaatsing is een bonus. We gaan zonder druk naar Brugge."