Sa Pinto over toekomst: "Is het nieuws dat ik bij Standard blijf?"

Ricardo Sa Pinto op de persbabbel na Gent-Standard. Ricardo Sa Pinto op de persbabbel na Gent-Standard.

Ricardo Sa Pinto (45) is van zijn Standard stilaan dé ploeg van Play-off I aan het maken. Maar mag de Portugees volgend seizoen wel in Luik blijven? De flamboyante coach vroeg in zijn persbabbel om duidelijkheid van zijn bestuur. "Het is mijn intentie om hier te blijven, vele jaren zelfs."