Vandenbempt: "Wat heeft Preud'homme nog te winnen door naar Luik te gaan?"

Ook de videoscheidsrechter speelde een hoofdrol. De onvrede bij Gent over het systeem is gewoon terecht. Als je de matchen van Gent tegen Standard bekijkt, dan staat Gent elke keer aan de verkeerde kant. De winning goal van Gigot werd in Luik in de reguliere competitie afgekeurd voor een duwfout die niemand gezien had en in de play-offs was er de duik van Edmilson die Standard een penalty en de zege opleverde.

Gisteren was het optreden van de VAR ook niet goed en vooral – en dat is de basis van de kritiek – niet consequent. Als je die goal van Janga afkeurt voor een duw, terecht wat mij betreft, maar dan een overduidelijke fout op Gigot in de eerste helft laat passeren, dan begrijpt eigenlijk niemand dat. De VAR grijpt in bij een duidelijke fout van de scheidsrechter. Hoewel Janga volgens mij inderdaad wel duwde, was het in elk geval een veel en veel mindere zogenaamde "clear error" dan die fout op Gigot.

Dat wekte de woede op van AA Gent en dat is begrijpelijk in deze cruciale fase van de competitie. Zo zijn er elke week weer discussies over het systeem en de basis van de kritiek is dat het niet duidelijk is. Er is geen consequente lijn. De clubs hebben al aan Pierre François van de Pro League gevraagd om nog eens met scheidsrechtersbaas Johan Verbist te gaan praten. Hij moet nog eens duidelijk maken aan zijn scheidsrechters wie in welke omstandigheden welke beslissingen moet nemen. Nu is het in de ene match zus en in de andere zo. Dat is jammer, want ik blijf de videoscheidsrechter een goed systeem vinden. Alleen moet het duidelijker.