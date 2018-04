Drukke werkdag voor de VAR: Bekijk de fases uit Gent-Standard

Ook wie niets doet, kan iets verkeerd doen. Of dat geldt toch voor een videoscheidsrechter. Bij een hoekschop gaat Koutroubis aan het shirt van Gigot hangen. Gent wil een strafschop, maar Lardot ziet niets en in het busje van de VAR blijft het stil.

"Dat was een spijtig voorval", vond Gent-trainer Vanderhaeghe na de match. "We hadden met 2-0 de rust in kunnen gaan en dan was de match gespeeld. Gelukkig heb ik de beelden tijdens de rust niet bekijken, mijn assistenten deden dat wel. Zij hadden het over een judogreep. De VAR had moeten tussenkomen. De mensen in het busje zijn monddood. Waar is de objectiviteit dan? Is die er wel?"