De Roeck: "Waasland-Beveren? Ook alleen in de krant gelezen"

Dit weekend staat Jonas De Roeck met STVV tegenover het KV Oostende van Adnan Custovic. Hij moet opstappen aan de kust.

"Ik kan zijn ontgoocheling begrijpen. Na de match zullen we samen een pint drinken", belooft De Roeck.

In groep B van Play-off II volgt STVV na 5 speeldagen op 4 punten van leider Lokeren. De Roeck: "We hebben de situatie nog in eigen handen. We spelen op de laatste speeldag nog thuis tegen Lokeren. Als we dit weekend van Oostende winnen, zijn we zeker nog in de running."