David Nakhid is de nieuwe eigenaar van Lierse

David Nakhid is een bekende naam uit het Belgische voetbal van begin jaren 90. De middenvelder was toen aan de slag bij het toenmalige KSV Waregem.

Na omzwervingen in onder meer Zwitserland, Griekenland, Zweden, de Emiraten en Beirut stampte hij in Libanon een voetbalschool uit de grond, met de hulp van Qatarese investeerders.

Nu neemt Nakhid het heft in handen op het Lisp, dat al een tijdje een overnemer zocht na het aangekondigde vertrek van de Egyptische holding Wadi Degla.

Het bestuur van Lierse is enorm opgetogen over het akkoord. "Het heeft ons tientallen dagen en nachten werk gekost, maar we zijn blij dat we een degelijke overeenkomst hebben", zegt CEO Jan Van Elst. "De toekomst van Lierse is verzekerd en dat was het belangrijkste doel."

"Met Nakhid halen we iemand binnen die zijn strepen in de voetbalwereld al verdiend heeft. Hij wil enkel het beste voor Lierse en zal zich daar 100% voor inzetten. Ik wil in de eerste plaats David bedanken voor zijn engagement en daarnaast iedereen die bijgedragen heeft aan de afronding van dit dossier."