Teodorczyk is in rouw.

Lukasz Teodorczyk heeft zeer slecht nieuws gekregen. De broer van de 26-jarige Poolse Anderlecht-spits is overleden. Paars-wit biedt in een tweet zijn medeleven aan. Anderlecht speelt zondag thuis tegen Charleroi. Voor die match was Teodorczyk sowieso geschorst.