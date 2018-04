Van der Elst: "Vriendschap met Gert Verheyen moet overeind blijven"

Franky Van der Elst was al de rechterhand van Gert Verheyen bij de U19 en volgt Verheyen ook als assistent naar KV Oostende. "Het is super dat ik daar samen met Gert kan beginnen. Hij had me een tijdje geleden gezegd dat hij zin kreeg om een club te trainen en dat hij dat samen met mij en keeperstrainer Patrick Creemers wilde doen", vertelt Van der Elst.

"Ik heb bij de U19 al ondervonden hoe Gert werkt en ik heb er heel veel vertrouwen in. Hij kan die job heel goed doen en ik hoop dat het een mooi verhaal kan worden."