Clement: "Club Brugge is terechte kampioen, maar moet het wel afmaken"

Philippe Clement speelde 10 jaar in het blauw-zwarte shirt en heeft er ook zes jaar als beloften- en assistent-trainer achter de rug. Hij kent dus elk hoekje van Jan Breydel, maar heeft hij er ook nog spionnen rondlopen? "Ik heb nog veel vrienden in Brugge, maar ze hebben me geen informatie gegeven."

"Of het een voordeel is? Voor bepaalde details misschien, maar ik heb meer geleerd uit de eerdere confrontaties in de competitie. Brugge had het moeilijk om kansen te creëren en wij hadden gewoon efficiënter moeten zijn."

"Alle ploegen in Play-off I staan dicht bij elkaar en Club Brugge steekt er wat bovenuit. Club is de terechte kampioen als je het volledige seizoen bekijkt. Maar het is aan hen om het af te maken."