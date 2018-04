Moeskroen schrijft brief aan Pro League na klacht van KVM

KV Mechelen heeft een klacht ingediend tegen Moeskroen omdat het meent dat de club in handen is van makelaars, wat verboden is. In een reactie op de klacht van KVM wijst Moeskroen er op zijn beurt op dat de strafklacht in strijd is met het interne reglement van de Pro League.

Voorzitter Patrick Declerck vraagt heel concreet de toepassing van artikel 34 van de statuten van de Pro League. Daarin staa dat "alle geschillen tussen leden aan de Algemene Vergadering zullen worden voorgelegd".

De Pro League schrijft voor dat het aan de Algemene Vergadering is om op zoek te gaan naar een regeling waarin "alle betrokken partijen" zich kunnen vinden. Daarover moet gestemd worden binnen de Algemene Vergadering, een eenvoudige meerheid volstaat.