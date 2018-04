Video: wat staat precies op het spel in razend spannende Play-Off I?

Standard is al zeker van minstens rechtstreekse deelname aan de Europa League. Standard is al zeker van minstens rechtstreekse deelname aan de Europa League.

Halfweg is de strijd in Play-off I razend spannend. Dat weet u. Maar herinnert u zich ook nog waarvoor alle clubs strijden? Sporza frist uw geheugen op over het kluwen aan regels rond de Europese tickets.