Broos over trainerswissel: "Moeten voor klein schokeffect zorgen"

KV Oostende en Hugo Broos kiezen dus voor Gert Verheyen. "Op basis van zijn kwaliteiten, maar we vonden ook dat we moesten vernieuwen. Er was een trainer nodig die nieuw was, ook voor de spelersgroep", legt Broos aan Sporza uit.

"Ik had 6 maanden geleden al eens met Gert Verheyen van gedachten gewisseld. Ik vroeg hem toen of hij geen trainer wilde worden, maar hij vond dat hij het goed had. Enkele maanden later is hij toch veranderd en tot de vaststelling gekomen dat hij het ook eens wil proberen."

Heeft Verheyen het profiel waar Oostende naar zocht? "Ik heb een gesprek met hem gehad over hoe hij zou werken. We waren het eens over bijna alles."

"Hij zal op een heel andere manier werken dan de mensen die er geweest zijn en dat is belangrijk voor deze spelersgroep, dat zij een nieuwe technische staf hebben die het op een andere manier zal doen. Daar halen ze dan misschien weer de nodige motivatie uit."